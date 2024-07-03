Maçın adamı Merih Demiral seçildi

UEFA, Türkiye-Avusturya maçının adamı olarak 2 gol atan Merih Demiral'ı seçti. Merih Demiral attığı 2 gol ve savunmada yaptığı kritik müdahalelerle maça damga vurdu.

Son Güncelleme:
Maçın adamı Merih Demiral seçildi

A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası son 16 mücadelesinde Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli Takım'da savunma oyuncusu Merih Demiral attığı 2 golle galibiyette başrol oynadı.

MAÇIN ADAMI BELLİ OLDU

Merih Demiral'ın muhteşem performansını UEFA'da onurlandırdı. UEFA, maçın ardından verilen 'Maçın adamı' ödülünü Merih Demiral'a verdi.

EN ERKEN GOLÜ ATTI

Merih Demiral'ın 57.saniyede attığı gol Türkiye'nin turnuvalarda kaydettiği en erken gol oldu. Merih Demiral'ın golü Avrupa Şampiyonası tarihinde atılmış en erken ikinci gol oldu.

Merih Demiral'dan tarihe geçen golMerih Demiral'dan tarihe geçen golSpor

Etiketler
Türkiye Futbol
Son Güncelleme:
İstanbul'u terk edenler Kocaeli'nin en şirin ilçesine göç ediyor. Cennet gibi yermiş İstanbul'u terk edenler Kocaeli'nin en şirin ilçesine göç ediyor. Cennet gibi yermiş
Siyasilerden Milli Takıma tebrik yağmuru Siyasilerden Milli Takıma tebrik yağmuru
Çukur dizisiyle ses getirmişti. Anlaşma yaptığı yeni dizi belli oldu Çukur dizisiyle ses getirmişti. Anlaşma yaptığı yeni dizi belli oldu
A Milli Takım'da iki isim cezalı duruma düştü: Çeyrek finalde forma giyemeyecekler A Milli Takım'da iki isim cezalı duruma düştü
ÇOK OKUNANLAR
A Milli Takım'da iki isim cezalı duruma düştü: Çeyrek finalde forma giyemeyecekler A Milli Takım'da iki isim cezalı duruma düştü
Plajda laf atma kavgasında kan aktı: Dakikalarca birbirlerini bıçakladılar Plajda laf atma kavgasında kan aktı
İlhan Şen’den hayranlarını yıkan haber. FOX TV'deki diziyle ünlenmişti İlhan Şen’den hayranlarını yıkan haber. FOX TV'deki diziyle ünlenmişti
EURO 2024 | Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi belli oldu Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi kim?
Türk Hava Yolları, ABD'li süperstar Taylor Swift'in peşinde THY, Taylor Swift'in peşinde!