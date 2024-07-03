Maçın adamı Merih Demiral seçildi
UEFA, Türkiye-Avusturya maçının adamı olarak 2 gol atan Merih Demiral'ı seçti. Merih Demiral attığı 2 gol ve savunmada yaptığı kritik müdahalelerle maça damga vurdu.
A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası son 16 mücadelesinde Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli Takım'da savunma oyuncusu Merih Demiral attığı 2 golle galibiyette başrol oynadı.
MAÇIN ADAMI BELLİ OLDU
Merih Demiral'ın muhteşem performansını UEFA'da onurlandırdı. UEFA, maçın ardından verilen 'Maçın adamı' ödülünü Merih Demiral'a verdi.
EN ERKEN GOLÜ ATTI
Merih Demiral'ın 57.saniyede attığı gol Türkiye'nin turnuvalarda kaydettiği en erken gol oldu. Merih Demiral'ın golü Avrupa Şampiyonası tarihinde atılmış en erken ikinci gol oldu.
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