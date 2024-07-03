Siyasilerden Milli Takıma tebrik yağmuru

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, EURO 2024'te Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti. Siyasiler, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla millilerimizin başarısını coşkuyla kutladı.

İşte siyasilerden peş peşe gelen paylaşımlar:

Özgür Özel

"Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek, çeyrek finale yükselmeyi başaran A Milli Futbol Takımımızı tebrik ediyor, millilerimize çeyrek finalde Hollanda karşısında başarılar diliyorum."

Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek, çeyrek finale yükselmeyi başaran A Milli Futbol Takımımızı tebrik ediyor, millilerimize çeyrek finalde Hollanda karşısında başarılar diliyorum.#BizimÇocuklar — Özgür Özel (@eczozgurozel) July 2, 2024

Recep Tayyip Erdoğan

'Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Avusturya’yı yenerek çeyrek finale yükselen A Millî Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum.

#BizimÇocuklar’a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum.'

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Avusturya’yı yenerek çeyrek finale yükselen A Millî Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum.#BizimÇocuklar’a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. 🇹🇷🇹🇷🇹🇷 ⚽️ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 2, 2024

Ahmet Davutoğlu

'Kupa mı o? #BizimÇocuklar'

Ali Babacan

'Tebrikler #BizimÇocuklar!

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya’yı yenerek çeyrek finale yükselen A Millî Takımımızı kutluyorum.'

Tebrikler #BizimÇocuklar!



EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya’yı yenerek çeyrek finale yükselen A Millî Takımımızı kutluyorum. 🇹🇷 — Ali Babacan (@alibabacan) July 2, 2024

Müsavat Dervişoğlu

'Sahada verdikleri mücadeleyle ve duvar gibi savunmasıyla bugün Avrupa Futbol Şampiyonası'nda âdeta tarih yazan ve Avusturya'yı 2-1'lik bir skorla mağlup eden A Millî Futbol Takımımızın her bir futbolcusunu ayrı ayrı tebrik ediyorum.

Çeyrek finalde Hollanda'yla yapacağımız karşılaşmada başarılar diliyorum.

Sizlerle bir kere daha gurur duyduk!

Sağ olun, var olun #BizimÇocuklar'

Sahada verdikleri mücadeleyle ve duvar gibi savunmasıyla bugün Avrupa Futbol Şampiyonası'nda âdeta tarih yazan ve Avusturya'yı 2-1'lik bir skorla mağlup eden A Millî Futbol Takımımızın her bir futbolcusunu ayrı ayrı tebrik ediyorum.



Çeyrek finalde Hollanda'yla yapacağımız… pic.twitter.com/VGZuxDUIuk — Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) July 2, 2024

Kemal Kılıçdaroğlu

'Ülkece bu morale çok ihtiyacımız vardı. Ayağınıza taş değmezsin #BizimÇocuklar, alnınızdan öpüyorum.'

Ülkece bu morale çok ihtiyacımız vardı. Ayağınıza taş değmezsin #BizimÇocuklar, alnınızdan öpüyorum.👏🇹🇷 #EURO2024 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 2, 2024

Temel Karamollaoğlu

'Tebrikler #BizimÇocuklar!

Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya Milli Takımı'nı yenerek çeyrek finale yükselen ve bizi bir kez daha gururlandıran A Milli Futbol Takımı'mızı canıgönülden kutluyorum.'

Tebrikler #BizimÇocuklar!🇹🇷



Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya Milli Takımı'nı yenerek çeyrek finale yükselen ve bizi bir kez daha gururlandıran A Milli Futbol Takımı'mızı canıgönülden kutluyorum. pic.twitter.com/lNRDXXLAj6 — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) July 2, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem