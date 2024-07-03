Siyasilerden Milli Takıma tebrik yağmuru

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve siyasi parti liderleri, EURO 2024'te Avusturya'yı yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti. Siyasiler, millilerimizi başarıları için övgülerle dolu paylaşımlar yaptı.

Son Güncelleme:
Siyasilerden Milli Takıma tebrik yağmuru

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, EURO 2024'te Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti. Siyasiler, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla millilerimizin başarısını coşkuyla kutladı.

İşte siyasilerden peş peşe gelen paylaşımlar:

Özgür Özel

"Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek, çeyrek finale yükselmeyi başaran A Milli Futbol Takımımızı tebrik ediyor, millilerimize çeyrek finalde Hollanda karşısında başarılar diliyorum."

Recep Tayyip Erdoğan

'Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Avusturya’yı yenerek çeyrek finale yükselen A Millî Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum.

#BizimÇocuklar’a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum.'

Ahmet Davutoğlu

'Kupa mı o? #BizimÇocuklar'

Ali Babacan

'Tebrikler #BizimÇocuklar!

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya’yı yenerek çeyrek finale yükselen A Millî Takımımızı kutluyorum.'

Müsavat Dervişoğlu

'Sahada verdikleri mücadeleyle ve duvar gibi savunmasıyla bugün Avrupa Futbol Şampiyonası'nda âdeta tarih yazan ve Avusturya'yı 2-1'lik bir skorla mağlup eden A Millî Futbol Takımımızın her bir futbolcusunu ayrı ayrı tebrik ediyorum.

Çeyrek finalde Hollanda'yla yapacağımız karşılaşmada başarılar diliyorum.

Sizlerle bir kere daha gurur duyduk!

Sağ olun, var olun #BizimÇocuklar'

Kemal Kılıçdaroğlu

'Ülkece bu morale çok ihtiyacımız vardı. Ayağınıza taş değmezsin #BizimÇocuklar, alnınızdan öpüyorum.'

Temel Karamollaoğlu

'Tebrikler #BizimÇocuklar!

Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya Milli Takımı'nı yenerek çeyrek finale yükselen ve bizi bir kez daha gururlandıran A Milli Futbol Takımı'mızı canıgönülden kutluyorum.'

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
A Milli Takım Euro 2024
Son Güncelleme:
Merih Demiral'dan tarihe geçen gol Merih Demiral'dan tarihe geçen gol
EURO 2024 | Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi belli oldu Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi kim?
Apar topar ekrana veda etmişti. Ünlü oyuncunun yeni adresi ATV oldu Apar topar ekrana veda etmişti. Ünlü oyuncunun yeni adresi ATV oldu
Temmuz ayında budamanız gereken 5 bitki... Daha iyi büyümelerini sağlıyor Temmuz ayında budamanız gereken 5 bitki... Daha iyi büyümelerini sağlıyor
ÇOK OKUNANLAR
Plajda laf atma kavgasında kan aktı: Dakikalarca birbirlerini bıçakladılar Plajda laf atma kavgasında kan aktı
EURO 2024 | Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi belli oldu Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi kim?
Merih Demiral'dan tarihe geçen gol Merih Demiral'dan tarihe geçen gol
Türk Hava Yolları, ABD'li süperstar Taylor Swift'in peşinde THY, Taylor Swift'in peşinde!
İletişim Başkanlığı o iddiayı yalanladı İletişim Başkanlığı o iddiayı yalanladı