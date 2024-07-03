EURO 2024 | Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi belli oldu

EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı eleyen Türkiye, çeyrek finale yükseldi. Peki Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi kim oldu? Türkiye'nin çeyrek final maçı ne zaman? İşte ayrıntılar...

EURO 2024 | Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi belli oldu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı belli oldu.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada, grup maçlarının ardından son 16 turunda eleme müsabakaları yapıldı.

29 Haziran tarihinde başlayan son 16 turu, Avusturya-Türkiye mücadelesiyle sona erdi.

Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu.

Tek maç üzerinden yapılan karşılaşmaların ardından 8 takım çeyrek finale kalma başarısı gösterdi.

Çeyrek final müsabakaları 5 Temmuz Cuma ve 6 Temmuz Cumartesi günü yine tek maç eleme üzerinden oynanacak.

EURO 2024'te son 16 turunda alınan sonuçlar şöyle:

İsviçre-İtalya: 2-0

Almanya-Danimarka: 2-0

İngiltere-Slovakya: 2-1

İspanya-Gürcistan: 4-1

Fransa-Belçika: 1-0

Portekiz-Slovenya: 3-0

Romanya-Hollanda: 0-3

Avusturya-Türkiye: 1-2

Eşleşmeler

Çeyrek finalde (TSİ) maç programı şöyle:

5 Temmuz Cuma:

19.00 İspanya-Almanya (Stuttgart Arena)

22.00 Portekiz-Fransa (Volkspark)

6 Temmuz Cumartesi:

19.00 İngiltere-İsviçre (Düsseldorf Arena)

*22.00 Hollanda-Türkiye (Olympiastadion)*

Kaynak: AA

Etiketler
Türkiye Euro 2024 Hollanda
Sakin şehir denilince Türkiye'de akla gelen ilk ilçe... Kiralayacak ev kalmadı Sakin şehir denilince Türkiye'de akla gelen ilk ilçe... Kiralayacak ev kalmadı
Merih Demiral'dan tarihe geçen gol Merih Demiral'dan tarihe geçen gol
Alanında öncü olan 2 dev bankaya el konuldu. Binlerce müşterinin parası bulunuyor Alanında öncü olan 2 dev bankaya el konuldu. Binlerce müşterinin parası bulunuyor
Türk Telekom'da ayrılık rüzgarı: 13 oyuncuyla yollarını ayırdı Basketbol tarihinde görülmemiş ayrılık
ÇOK OKUNANLAR
Plajda laf atma kavgasında kan aktı: Dakikalarca birbirlerini bıçakladılar Plajda laf atma kavgasında kan aktı
EURO 2024 | Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi belli oldu Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi kim?
Merih Demiral'dan tarihe geçen gol Merih Demiral'dan tarihe geçen gol
Türk Hava Yolları, ABD'li süperstar Taylor Swift'in peşinde THY, Taylor Swift'in peşinde!
İletişim Başkanlığı o iddiayı yalanladı İletişim Başkanlığı o iddiayı yalanladı