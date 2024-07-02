Türk Telekom'da ayrılık rüzgarı: 13 oyuncuyla yollarını ayırdı

Türk Telekom Basketbol Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 13 oyuncuyla yollarını ayırdığını duyurdu.

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Türk Telekom'da ayrılık rüzgarı: 13 oyuncuyla yollarını ayırdı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom'da, 13 oyuncuyla yollar ayrıldı.

Kulübün X hesabından yapılan paylaşımda, İsmail Cem Ulusoy, Yiğitcan Saybir, Okben Ulubay, Metehan Akyel, Boran Güler, Troy Selim Şav, Mehmet Yağmur, Melih Doğan, Tyrone Wallace, Brandon Brown, James Palmer, Steven Enoch ve Jarrod Jones'a teşekkür edildi.

Açıklamada ayrıca "2023-2024 sezonunda Türk Telekom Spor Kulübünde yer alan tüm oyuncularımıza mücadelelerinden dolayı yürekten teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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