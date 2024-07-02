Montella'dan Arda Güler ve Barış Alper yılmaz tercihi hakkında açıklama

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avusturya maçı öncesi Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz tercihleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Son Güncelleme:
Montella'dan Arda Güler ve Barış Alper yılmaz tercihi hakkında açıklama

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024 son 16 turunda karşılaşacakları Avusturya maçı öncesinde önemli değerlendirmelerde bulundu.

Montella, maçın önemine değinerek, "Maçın önemini hepimiz biliyoruz. Bunun bilincinde hazırlandık. Çok güzel bir maç bizi bekliyor. Bu maçta çok özgüvenli olmamız gerekiyor. Topa sahip olduğumuzda pas oyunumuzu göstermemiz gerekiyor. En çok gol beklentisi olan üçüncü milli takımız. Bu özgüvenle maçımıza çıkacağız." ifadelerini kullandı.

"EN İYİ 11'İ ÇIKARDIK"

İlk 11 hakkında da konuşan Montella, "Şu an maça başlayabilecek en iyi 11'i çıkardık. Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'ın farklı özellikleri var. Maç içerisinde pozisyon değiştirerek oynayabiliyorlar." şeklinde konuştu.

Montella, maç öncesi yaptığı konuşmalar hakkında ise, "Son konuşmayı otelden ayrıldıktan sonra yaptık. Maça gelene kadar çok fazla detay eklenebiliyor. Burada da maça kadar konuşmayı devam ettireceğiz." dedi.

Etiketler
Euro 2024 Montella Barış Alper Yılmaz Arda Güler
Son Güncelleme:
Böreğin çıtır çıtır olmasını sağlayan sos. Birçok aşçının uyguladığı sır Böreğin çıtır çıtır olmasını sağlayan sos. Birçok aşçının uyguladığı sır
İnci Taneleri dizisinin yerine Kanal D'den yeni dizi... Başrole flaş isim İnci Taneleri dizisinin yerine Kanal D'den yeni dizi... Başrole flaş isim
EURO 2024 | Hollanda, güle oynaya çeyrek finalde EURO 2024 | Hollanda, güle oynaya çeyrek finalde
EURO 2024 | Milli Takım çeyrek final için sahada: Avusturya 0-1 Türkiye CANLI | Milli Takım çeyrek final için sahada
ÇOK OKUNANLAR
Kardeşler arasında milyon dolarlık miras krizi! Türkiye'nin ünlü firması iflasın eşiğinde Kardeşler arasında milyon dolarlık miras krizi!
A Spor'dan ayrılan Erman Toroğlu'nun yeni adresi belli oldu A Spor'dan ayrılan Erman Toroğlu'nun yeni adresi belli oldu
Oyuncu Burcu Binici, DNA testi yaptırdı Ünlü oyuncu DNA testi yaptırdı
Kabak mücverini Yunan şefler böyle kızartıyor ve lezzeti ikiye katlanıyor Kabak mücverini Yunan şefler böyle kızartıyor ve lezzeti ikiye katlanıyor
Meteoroloji 8 kent için uyardı! Çok kuvvetli geliyor Meteoroloji 8 kent için uyardı!