Montella'dan Arda Güler ve Barış Alper yılmaz tercihi hakkında açıklama

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024 son 16 turunda karşılaşacakları Avusturya maçı öncesinde önemli değerlendirmelerde bulundu.

Montella, maçın önemine değinerek, "Maçın önemini hepimiz biliyoruz. Bunun bilincinde hazırlandık. Çok güzel bir maç bizi bekliyor. Bu maçta çok özgüvenli olmamız gerekiyor. Topa sahip olduğumuzda pas oyunumuzu göstermemiz gerekiyor. En çok gol beklentisi olan üçüncü milli takımız. Bu özgüvenle maçımıza çıkacağız." ifadelerini kullandı.

"EN İYİ 11'İ ÇIKARDIK"

İlk 11 hakkında da konuşan Montella, "Şu an maça başlayabilecek en iyi 11'i çıkardık. Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'ın farklı özellikleri var. Maç içerisinde pozisyon değiştirerek oynayabiliyorlar." şeklinde konuştu.

Montella, maç öncesi yaptığı konuşmalar hakkında ise, "Son konuşmayı otelden ayrıldıktan sonra yaptık. Maça gelene kadar çok fazla detay eklenebiliyor. Burada da maça kadar konuşmayı devam ettireceğiz." dedi.