EURO 2024 | Hollanda, güle oynaya çeyrek finalde
EURO 2024 son 16 turunda Romanya 3-0 mağlup eden Hollanda, adını çeyrek finale yazdıran 7'nci takım oldu. Hollanda çeyrek finalde, Avusturya-Türkiye maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.
EURO 2024’te çeyrek finale yükselen takımlar maç sonuçlarına göre belli oluyor. Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nın son 16 turunda Romanya ve Hollanda karşı karşıya geldi.
Münih Futbol Arena'da oynanan maçı Hollanda, Cody Gakpo ve Malen'in (2) golleriyle 3-0 yendi.
Hollanda çeyrek finale yükseldi. Avusturya - Türkiye maçının galibi çeyrek finalde Hollanda ile eşleşecek.
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