EURO 2024 | Hollanda, güle oynaya çeyrek finalde

EURO 2024 son 16 turunda Romanya 3-0 mağlup eden Hollanda, adını çeyrek finale yazdıran 7'nci takım oldu. Hollanda çeyrek finalde, Avusturya-Türkiye maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Son Güncelleme:
EURO 2024 | Hollanda, güle oynaya çeyrek finalde

EURO 2024’te çeyrek finale yükselen takımlar maç sonuçlarına göre belli oluyor. Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nın son 16 turunda Romanya ve Hollanda karşı karşıya geldi.

Münih Futbol Arena'da oynanan maçı Hollanda, Cody Gakpo ve Malen'in (2) golleriyle 3-0 yendi.

Hollanda çeyrek finale yükseldi. Avusturya - Türkiye maçının galibi çeyrek finalde Hollanda ile eşleşecek.

Etiketler
Euro 2024 Hollanda Romanya
Son Güncelleme:
İnci Taneleri dizisinin yerine Kanal D'den yeni dizi... Başrole flaş isim İnci Taneleri dizisinin yerine Kanal D'den yeni dizi... Başrole flaş isim
EURO 2024 | Milli Takım çeyrek final için sahada: Avusturya 0-1 Türkiye CANLI | Milli Takım çeyrek final için sahada
Galatasaray, Dominikli yıldızı renklerine bağladı Galatasaray, Dominikli yıldızı renklerine bağladı
Çukur dizisiyle ses getirmişti. Anlaşma yaptığı yeni dizi belli oldu Çukur dizisiyle ses getirmişti. Anlaşma yaptığı yeni dizi belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
Kardeşler arasında milyon dolarlık miras krizi! Türkiye'nin ünlü firması iflasın eşiğinde Kardeşler arasında milyon dolarlık miras krizi!
A Spor'dan ayrılan Erman Toroğlu'nun yeni adresi belli oldu A Spor'dan ayrılan Erman Toroğlu'nun yeni adresi belli oldu
Oyuncu Burcu Binici, DNA testi yaptırdı Ünlü oyuncu DNA testi yaptırdı
Kabak mücverini Yunan şefler böyle kızartıyor ve lezzeti ikiye katlanıyor Kabak mücverini Yunan şefler böyle kızartıyor ve lezzeti ikiye katlanıyor
Meteoroloji 8 kent için uyardı! Çok kuvvetli geliyor Meteoroloji 8 kent için uyardı!