EURO 2024 | Avusturya'yı deviren Türkiye çeyrek finale yükseldi

EURO 2024 son 16 tur Avusturya-Türkiye maçında Türkiye, maçın 2'nci dakikasında ve 59'uncu dakikasın Merih Demiral'ın golleriyle milli takımı çeyrek finale taşıdı.

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EURO 2024 | Avusturya'yı deviren Türkiye çeyrek finale yükseldi

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Avusturya ile karşı karşıya geliyor.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdıran Türkiye, Avusturya'yı da geçerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.

DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

1' Mücadelede ilk düdük çaldı

1' A Milli Takımımız, maçın henüz birinci dakikasında Merih Demiral'ın golüyle 1-0 öne geçiyor.

24' Mert Müldür'ün sağ kanattan ortasında Christoph Baumgartner'den seken top kornere gitti.

26' Barış Alper Yılmaz sağ kanattan harika bir şekilde topu getirdi ve ceza sahası içine doğru ortaladı. Top Kenan Yıldız'ın arkasında kalınca, mutlak gol fırsatını kaçırdık

45' Maçın ilk yarısında son düdük çaldı

46' İkinci yarı başladı

59' Merih Demiral 2. kez gol sevinci yaşadı.

66' Marcel Sabitzer'in vuruşuyla top maalesef ağlarımızda.

69' Michael Gregoritsch'in kafa vuruşu kalecimizde kaldı.

72' Mert Müldür'ün pasında Barış Alper Yılmaz topu alıp son çizgiden penaltı noktası üzerine çıkardı.

85' Mert Müldür, Barış Alper Yılmaz'a uzun pasını yolladı ancak savunma araya girdi.

86' Marcel Sabitzer'in ceza sahası içine ortasında Christoph Baumgartner'in kafa vuruşu kalenin üstünden dışarıya gitti.

88' Kerem Aktürkoğlu'nun savunma arkasına pasında kaleci Barış Alper Yılmaz'dan önce topu aldı.

89' Kerem'in pasında topu alan Barış Alper Yılmaz'ınsert şutu kalenin üstünden dışarıya gitti.

Karşılaşma Türkiye'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla milliler çeyrek finale adını yazdırdı.

İLK 11'LER

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz

Avusturya: Pentz, Posch, Danso, Leinhart, Mwene, Seiwald, Laimer, Schmid, Baumgartner, Sabitzer, Arnautovic

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Etiketler
A Milli Takım Türkiye Avusturya Euro 2024
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