Üç Büyükler'de forma giyen Michy Batshuayi’nin istatistikleri göz doldurdu

Galataray'ın renklerine bağladığı Belçika'lı futbolcu Michy Batshuayi'nin 'Üç Büyükler'deki istatistikleri göz doldurdu.

Son Güncelleme:
Üç Büyükler'de forma giyen Michy Batshuayi’nin istatistikleri göz doldurdu

Galatasaray, 2024-2025 sezonu için ilk transferini gerçekleştirdi. Kulüp, Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi'nin transferini dün KAP'a bildirdi ve sosyal medya hesabından saat 19.07'de bir açıklama yaptı.

Batshuayi, Galatasaray ile senelik 3 milyon euro karşılığında üç yıllık bir anlaşmaya vardı. Daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen Batshuayi, Galatasaray'a transfer olmasıyla birlikte üç büyük takımda forma giyen ilk yabancı, aynı zamanda üç büyüklerde forma giyecek 11. futbolcu oldu.

Batshuayi'nin takımlardaki performansı:

Beşiktaş (2021-2022): 42 maç, 14 gol, 5 asist

Fenerbahçe (2022-2023, 2023-2024): 75 maç, 44 gol, 5 asist

Belçikalı oyuncunun, Galatasaray formasıyla sergileyeceği performans merak konusu.

Son Güncelleme:
Kabak mücverini Yunan şefler böyle kızartıyor ve lezzeti ikiye katlanıyor Kabak mücverini Yunan şefler böyle kızartıyor ve lezzeti ikiye katlanıyor
Apar topar ekrana veda etmişti. Ünlü oyuncunun yeni adresi ATV oldu Apar topar ekrana veda etmişti. Ünlü oyuncunun yeni adresi ATV oldu
EURO 2024 | Hollanda, güle oynaya çeyrek finalde EURO 2024 | Hollanda, güle oynaya çeyrek finalde
Montella'dan Arda Güler ve Barış Alper yılmaz tercihi hakkında açıklama "Bu özgüvenle maça çıkacağız"
ÇOK OKUNANLAR
Kardeşler arasında milyon dolarlık miras krizi! Türkiye'nin ünlü firması iflasın eşiğinde Kardeşler arasında milyon dolarlık miras krizi!
A Spor'dan ayrılan Erman Toroğlu'nun yeni adresi belli oldu A Spor'dan ayrılan Erman Toroğlu'nun yeni adresi belli oldu
Oyuncu Burcu Binici, DNA testi yaptırdı Ünlü oyuncu DNA testi yaptırdı
Kabak mücverini Yunan şefler böyle kızartıyor ve lezzeti ikiye katlanıyor Kabak mücverini Yunan şefler böyle kızartıyor ve lezzeti ikiye katlanıyor
Meteoroloji 8 kent için uyardı! Çok kuvvetli geliyor Meteoroloji 8 kent için uyardı!