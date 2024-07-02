Üç Büyükler'de forma giyen Michy Batshuayi’nin istatistikleri göz doldurdu

Galatasaray, 2024-2025 sezonu için ilk transferini gerçekleştirdi. Kulüp, Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi'nin transferini dün KAP'a bildirdi ve sosyal medya hesabından saat 19.07'de bir açıklama yaptı.

Batshuayi, Galatasaray ile senelik 3 milyon euro karşılığında üç yıllık bir anlaşmaya vardı. Daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen Batshuayi, Galatasaray'a transfer olmasıyla birlikte üç büyük takımda forma giyen ilk yabancı, aynı zamanda üç büyüklerde forma giyecek 11. futbolcu oldu.

Batshuayi'nin takımlardaki performansı:

Beşiktaş (2021-2022): 42 maç, 14 gol, 5 asist

Fenerbahçe (2022-2023, 2023-2024): 75 maç, 44 gol, 5 asist

Belçikalı oyuncunun, Galatasaray formasıyla sergileyeceği performans merak konusu.