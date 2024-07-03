Merih Demiral'dan tarihe geçen gol
EURO 2024 son 16 tur maçında Avusturya kalelerini 57'nci saniyede havalandıran Merih Demiral tarihe geçti. Bu gol, Türkiye'nin turnuvalarda attığı en erken gol oldu.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turunda Avusturya ile karşılaştı.
A Milli Takım mücadeleye Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim, Ferdi, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper 11'iyle başladı.
MAÇIN BAŞINDA GOL
Türkiye mücadelenin ilk dakikasında Merih Demiral'ın golüyle öne geçti.
Kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde ağları havalandıran Merih Demiral tarihe geçti.
Bu gol, Türkiye'nin turnuvalarda kaydettiği en erken gol oldu. Ayrıca Merih Demiral'ın golü Avrupa Şampiyonası tarihinde atılmış en erken ikinci gol (57 saniye) oldu.
Turnuva tarihinde en erken golü Nedim Bajrami, EURO 2024'ün grup etabında İtalya karşısında atmıştı. (23 saniye)
Son Güncelleme: