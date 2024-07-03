A Milli Takım'da iki isim cezalı duruma düştü: Çeyrek finalde forma giyemeyecekler

EURO 2024 son 16 turunda Avusturya maçında sarı kart gören Orkun Kökçü ile İsmail Yüksek cezalı duruma düştü.

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A Milli Takım'da iki isim cezalı duruma düştü: Çeyrek finalde forma giyemeyecekler

EURO 2024 Son 16 Turu'nda Avusturya'yı 2-1 yenerek tüm ülkeyi büyük sevince boğan Türkiye'de iki futbolcumuz çeyrek finalde forma giyemeyecek.

A Milli Futbol Takımı'nda Avusturya karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek bu maçta gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü.

Orkun ve İsmail, ay-yıldızlı ekibin Hollanda ile oynayacağı çeyrek final mücadelesinde forma giyemeyecek.

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