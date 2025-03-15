Konyaspor-Beşiktaş Maçının VAR Hakemi Belli Oldu

Konyaspor-Beşiktaş maçının VAR hakemi Almanya Futbol Federasyonu’ndan Robert Schröder oldu.

Son Güncelleme:
Konyaspor-Beşiktaş Maçının VAR Hakemi Belli Oldu

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında bugün Beşiktaş, Konyaspor’a konuk olacak. Saat 20.30’da gerçekleşecek müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan’ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Candaş Elbil yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Turgut Doman olacak.

Karşılaşmada VAR’da Alman hakem Robert Schröder, AVAR’da da Ümit Öztürk görev alacak. Öte yandan Süper Lig’de bugün oynanacak Gaziantep FK - Kayserispor müsabakasında Belçikalı Lawrence Visser, Kasımpaşa - Alanyaspor maçında Avusturyalı Julian Weinberger, Başakşehir - Trabzonspor karşılaşmasında ise Portekizli Bruno Esteves, VAR’da olacak.

Derbi Öncesi Galatasaray'ı Bekleyen TehlikeDerbi Öncesi Galatasaray'ı Bekleyen TehlikeSpor

Kaynak: İHA

Etiketler
Beşiktaş Hakem Konyaspor
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de Kritik Maç Öncesi 4 Eksik Fener'de Kritik Maç Öncesi 4 Eksik
Dünyanın Çenesi En Güçlü Köpekleri Belli Oldu! Sivas Kangal Köpeği Listeye Açık Ara Damgasını Vurdu Dünyanın Çenesi En Güçlü Köpekleri Belli Oldu! Sivas Kangal Köpeği Listeye Açık Ara Damgasını Vurdu
Neymar Yine Sakatlandı... Brezilya Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı Neymar Yine Sakatlandı
Gmail Kullanıcıları Dikkat! FBI Harekete Geçti: Verilerinizin Çalınmaması İçin Bunları Mutlaka Yapın Gmail Kullanıcıları Dikkat! FBI Harekete Geçti: Verilerinizin Çalınmaması İçin Bunları Mutlaka Yapın
ÇOK OKUNANLAR
Lydia Holding O Sektöre de El Attı: Piyasalarda Dengeler Değişecek! KAP’a Bildirildi Lydia Holding O Sektöre de El Attı: Piyasalarda Dengeler Değişecek! KAP’a Bildirildi
İstanbul’da En Ucuz ve En Pahalı Kiraya Sahip İlçeler Belli Oldu! İşte Bölge Bölge Kira Fiyatları İstanbul’da En Ucuz ve En Pahalı Kiraya Sahip İlçeler Belli Oldu!
Pazarda Kilosu 3 Bin Lira, Saksıda Bedava! İşte Balkonda Erik Hasadının Basit Yolu Pazarda Kilosu 3 Bin Lira, Saksıda Bedava! İşte Balkonda Erik Hasadının Basit Yolu
7'den 70'e Herkesi İlgilendiriyor! Tamamen Ücretsiz Oldu, Artık Tek Kuruş Ödenmeyecek 7'den 70'e Herkesi İlgilendiriyor! Tamamen Ücretsiz Oldu, Artık Tek Kuruş Ödenmeyecek
Araçlara Takılacak Alkol Kilidinin Fiyatı Belli Oldu: Bütün Sürücüler Bu Parayı Ödemek Zorunda Araçlara Takılacak Alkol Kilidinin Fiyatı Belli Oldu: Bütün Sürücüler Bu Parayı Ödemek Zorunda