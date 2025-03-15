Neymar Yine Sakatlandı... Brezilya Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı

Dünya futbolunun en önemli yıldızları arasında gösterilen Neymar’ın başı sakatlıklar nedeniyle beladan kurtulmadı. Brezilya Milli Futbol Takımı'na 1,5 yıl aradan sonra davet edilen 33 yaşındaki yıldız oyuncu Neymar, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı bildirildi.

Brezilya teknik direktörü Dorival Junior, Neymar'ın yanı sıra Manchester City'nin kalecisi Ederson ve Flamengo'nun stoperi Danilo'nun da sakatlıkları nedeniyle Brezilya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde 20 ve 25 Mart'ta Kolombiya ve Arjantin'e karşı oynayacağı maçların kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

Kadrodan çıkarılan isimlerin yerine Lucas Perri (Lyon), Alex Sandro (Flamengo) ve Endrick (Real Madrid) dahil edildi.

Sakatlıklar nedeniyle 1 yılı aşkın süredir sahalardan uzak olan Neymar, Santos formasıyla sahalara geri dönmüştü.

Kaynak: AA