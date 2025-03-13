Derbi Öncesi Galatasaray'ı Bekleyen Tehlike

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Beşiktaş derbisi öncesinde Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmada Sallai ve Osimhen'in sarı kart sınırında olması kafaları karıştırıyor.

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Derbi Öncesi Galatasaray'ı Bekleyen Tehlike

Süper Lig lideri Galatasaray, sahasında Antalyaspor’u 14 Mart Cuma günü konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekipte Osimhen ve Sallai’nin Beşiktaş derbisi öncesi sarı kart sınırında bulunması ise akılları karıştırıyor.

Sarı-kırmızılı ekipte yarın oynanacak karşılaşma öncesinde 3 eksik bulunuyor. Sakatlığı bulunan Ismail Jakobs'un yanı sıra sarı kart cezalısı Ahmed Kutucu ve kırmızı kart cezalısı Günay Güvenç, Antalyaspor'a karşı sahada olmayacak.

Beşiktaş derbisi öncesinde sarı kart sınırında olan oyuncular ise can sıkıyor.

Bu sezon Süper Lig’de fırtına gibi esen Victor Osimhen ile Macar kanat oyuncusu Roland Sallai, Antalyaspor karşılaşmasında sarı kart görmeleri halinde Beşiktaş derbisinde sahada olamayacak.

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Kaynak: Haber Merkezi

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