Dursun Özbek Fenerbahçe'yi Topa Tuttu: Her Gün Başka Bir Yalanı...

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda gerçekleşen Galatasaray Divan Kurulu mart ayı olağan toplantısında açıklamalarda bulundu.

‘KİRLİ BİR İTTİFAKIN PARÇASI…’

Galatasaray’ın engellenmek için organize bir şekilde hareket edildiğini dile getiren Özbek, “Kirli bir ittifakın parçası olan bu kişilere ve onların her gün sahnelemeye çalıştıkları ahlaksız oyunlara karşı yine sahada olacağız” ifadelerini kullandı.

25. şampiyonluk ve 5. yıldıza doğru ilerlemeyi sürdürdüklerini belirten Özbek, Galatasaray olarak Türk futboluna katkı sağlayacak projeleri konuştuklarını söyledi.

FENERBAHÇELİ YÖNETİCİLERE SERT SÖZLER

Özbek, “Onla kafalarındaki kirli projeleriyle sadece Galatasaray’ı konuşuyorlar. Her gün başka bir yalanı gerçekten inanıyormuş gibi kameralar karşısında söylemekten çekinmiyorlar” ifadeleriyle Fenerbahçeli yöneticilere yönelik sert ifadeler kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Moruinho’nun Türk futbolunu, Türk insanını her gün sistematik bir şekilde aşağılamaya çalıştığını ve ırkçı söylemlerde bulunduğunu belirterek, Fenerbahçeli yöneticilerin bu duruma alkış tuttuğunu belirtti.

Özbek, “Allah kimseyi sırf bir şampiyonluk kazanmak için böyle bir durumu savunmak zorunda bırakmasın” derken, bu olayın bile aslında her şeye ne kadar farklı baktıklarını gösterdiğini ifade etti.

‘İYİLER YİNE SAHADA KAZANACAKTIR’

Galatasaray’ın tarihi boyunca ahlaki açıdan sorunlu tavırlardan uzak durduğunu söyleyen Özbek, bundan sonra da böyle olmaya devam edeceğini belirtti.

“İyiler yine sahada kazanacaktır” diyen Özbek, yola 25. şampiyonluğu kazanmak, 5. yıldızı takmak için çıktıklarını belirterek “Kimse merak etmesin, yine iyiler kazanacak. Mayıslar bizimdir, yine bizim olacak" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA