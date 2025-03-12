Trendyol 1. Lig’de 31. Hafta Programı Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig’in 31. hafta fikstürünü duyurdu. İşte 1. Lig’de 31. hafta müsabakalarının programı...

Trendyol 1. Lig’de 31. Hafta Programı Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig’in 31. hafta fikstürünü duyurdu. Federasyonun internet sitesinde yayımlanan programa göre, Ramazan Bayramı’nın birinci gününe maç koyulmadı.

İşte 1. Lig’de 31. hafta müsabakalarının detaylı programı:

28 Mart Cuma
16.00 | Boluspor - Bandırmaspor
16.00 | Erzurumspor FK - Manisa FK
20.30 | Gençlerbirliği - Şanlıurfaspor
20.30 | Iğdır FK - Ümraniyespor

29 Mart Cumartesi
13.30 | Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük
13.30 | Ankara Keçiörengücü - Amed Sportif Faaliyetler
16.00 | Pendikspor - Çorum FK
16.00 | Adanaspor - İstanbulspor

31 Mart Pazartesi
17.00 | Esenler Erokspor - MKE Ankaragücü
20.00 | Kocaelispor - Sakaryaspor

Kaynak: İHA

Etiketler
Süper Lig TFF 1. Lig
TFF Duyurdu, Dev Derbilerde Tarih Belli Oldu TFF Duyurdu, Dev Derbilerde Tarih Belli Oldu
Ne Elma Ne Portakal! Kilosu 250 TL’den Satılıyor, Faydası Say Say Bitmiyor Ne Elma Ne Portakal! Kilosu 250 TL’den Satılıyor, Faydası Say Say Bitmiyor
Bu Dil Sadece 30 Saatte Öğreniliyor! Yalnızca 120 Kelimeden Oluşuyor Bu Dil Sadece 30 Saatte Öğreniliyor! Yalnızca 120 Kelimeden Oluşuyor
Emre Belözoğlu'nu Yıkan Ölüm Emre Belözoğlu'nu Yıkan Ölüm
ÇOK OKUNANLAR
Bot Kazasında Ölümden Dönmüşlerdi... Sabancı Çifti Boşanıyor 29 Yıllık Evlilik Bitiyor
Denetimlerde En Çok Vergi Kaçıran Sektörler Açıklandı! İlk Sıradakilere Çok Şaşıracaksınız: Rekor Para Cezası Kesildi Denetimlerde En Çok Vergi Kaçıran Sektörler Açıklandı
SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Emekli Bayram İkramiyelerinin Ne Zaman Ödeneceği Belli Oldu SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Emekli Bayram İkramiyeleri Ne Zaman Ödenecek
TMSF Türk Mobilya Devini Satmak İçin Harekete Geçti! Tarih ve Detayları Netleşti TMSF Türk Mobilya Devini Satmak İçin Harekete Geçti! Tarih ve Detayları Netleşti
Son Ankette İktidara Soğuk Duş: Vatandaş Ne İstiyor? Son Ankette İktidara Soğuk Duş: Vatandaş Ne İstiyor?