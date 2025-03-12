Trendyol 1. Lig’de 31. Hafta Programı Belli Oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig’in 31. hafta fikstürünü duyurdu. İşte 1. Lig’de 31. hafta müsabakalarının programı...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig’in 31. hafta fikstürünü duyurdu. Federasyonun internet sitesinde yayımlanan programa göre, Ramazan Bayramı’nın birinci gününe maç koyulmadı.
İşte 1. Lig’de 31. hafta müsabakalarının detaylı programı:
28 Mart Cuma
16.00 | Boluspor - Bandırmaspor
16.00 | Erzurumspor FK - Manisa FK
20.30 | Gençlerbirliği - Şanlıurfaspor
20.30 | Iğdır FK - Ümraniyespor
29 Mart Cumartesi
13.30 | Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük
13.30 | Ankara Keçiörengücü - Amed Sportif Faaliyetler
16.00 | Pendikspor - Çorum FK
16.00 | Adanaspor - İstanbulspor
31 Mart Pazartesi
17.00 | Esenler Erokspor - MKE Ankaragücü
20.00 | Kocaelispor - Sakaryaspor
Kaynak: İHA