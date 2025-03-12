Emre Belözoğlu'nu Yıkan Ölüm
Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun anneannesi Vesile Bahçekapılı hayatını kaybetti. Antalyaspor'dan yapılan açıklamada, “Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu’nun kıymetli anneannesi Vesile Bahçekapılı’nın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız” ifadelerine yer verildi.
Gülsüm Alpkıray
Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu’nun anneannesinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kırmızı-beyazlı ekip Emre Belözoğlu’nun acı kaybını sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamada, “Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu’nun kıymetli anneannesi Vesile Bahçekapılı’nın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız” denildi.
Açıklamanın devamında Belözoğlu ve ve ailesine başsağlığı dilekleri iletildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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