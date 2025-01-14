Emre Belözoğlu Süper Lig'e Geri Döndü: Antalyaspor ile Resmen Anlaştı
Alex de Souza ile yollarını ayıran Antalyaspor Kulübü, teknik direktörlük için Emre Belözoğlu ile 1,5 yıllığına anlaştı.
Antalyaspor Kulübü, Alex de Souza ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük için Emre Belözoğlu ile 1,5 yıllığına anlaşma sağladı.
Antalyaspor tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Hoş Geldin Emre Belözoğlu
Antalyasporumuz, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Teknik Direktörümüze hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz."
EMRE BELÖZOĞLU'NUN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR
Son olarak Ankaragücü'nde görev yapan 44 yaşındaki teknik adam, Temmuz 2024'te ayrıldı. Belözoğlu, Fenerbahçe'de geçici teknik adamlık yaptıktan sonra 2021-23 yılları arasında Başakşehir'de görev yaptı.
Antalyaspor, Süper Lig'de oynadığı 18 maçta topladığı 21 puanla 13. sırada yer alıyor.
Kaynak: DHA
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