Emre Belözoğlu Süper Lig'e Geri Döndü: Antalyaspor ile Resmen Anlaştı

Alex de Souza ile yollarını ayıran Antalyaspor Kulübü, teknik direktörlük için Emre Belözoğlu ile 1,5 yıllığına anlaştı.

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Emre Belözoğlu Süper Lig'e Geri Döndü: Antalyaspor ile Resmen Anlaştı

Antalyaspor Kulübü, Alex de Souza ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük için Emre Belözoğlu ile 1,5 yıllığına anlaşma sağladı.

Antalyaspor tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Hoş Geldin Emre Belözoğlu

Antalyasporumuz, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Teknik Direktörümüze hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz."

EMRE BELÖZOĞLU'NUN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Son olarak Ankaragücü'nde görev yapan 44 yaşındaki teknik adam, Temmuz 2024'te ayrıldı. Belözoğlu, Fenerbahçe'de geçici teknik adamlık yaptıktan sonra 2021-23 yılları arasında Başakşehir'de görev yaptı.

Antalyaspor, Süper Lig'de oynadığı 18 maçta topladığı 21 puanla 13. sırada yer alıyor.

Kaynak: DHA

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