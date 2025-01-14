Süper Lig Ekibinde Teknik Direktör Belli Oldu

Süper Lig ekibi Hatayspor'da yeni teknik direktör belli oldu. Murat Şahin ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

Süper Lig Ekibinde Teknik Direktör Belli Oldu

Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, teknik direktörlük görevi için Murat Şahin ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kulüp Başkanı Hikmet Çinçin ve Başkan Vekili Serdal Şahutoğlu, Şahin ile bir araya geldi.

Görüşmede Şahin ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandı.

Hatayspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılması nedeniyle son 2 maçına sportif direktör Yılmaz Bal'ın yönetiminde çıkmıştı.

Kaynak: AA

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