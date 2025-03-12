TFF Duyurdu, Dev Derbilerde Tarih Belli Oldu

TFF tarafından yapılan duyuruyla birlikte derbilerin tarihleri de netlik kazandı.

Bu kapsamda Beşiktaş - Galatasaray derbisi 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak.

6 Nisan Pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinde ise ilk düdük 19.00'da çalacak.

Kaynak: Haber Merkezi