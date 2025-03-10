Galatasaray'ın Yıldızı Lemina'dan Derbi Açıklaması

Süper Lig’de 27’inci haftada Alanyaspor’u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından takımın yıldız isimlerinden Mario Lemina dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Alanyaspor karşılaşmasının zorluk düzeyinin yüksek olduğunu belirten Lemina, Golü attık ikinci yarı, daha fazla alan bulabileceğimizi biliyorduk. Bu alanları değerlendirdik ve ikinci yarı golümüzü attık" ifadelerini kullandı.

Art arda oynayacakları derbilere ilişkin de konuşan Lemina, "Tüm maçlar zor, kolay maç yok. Bizim de derbi tecrübemiz var. Hedeflere tek tek gideceğiz. En iyi şekilde sahaya çıkacağız" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi