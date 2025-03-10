Galatasaray'ın Yıldızı Lemina'dan Derbi Açıklaması

Süper Lig'de Alanyaspor'u mağlup eden Galatasaray'da Lemina üst üste oynayacakları derbilere ilişkin konuştu. Lemina, "Hedeflere tek tek gideceğiz. En iyi şekilde sahaya çıkacağız" dedi.

Son Güncelleme:
Galatasaray'ın Yıldızı Lemina'dan Derbi Açıklaması

Süper Lig’de 27’inci haftada Alanyaspor’u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından takımın yıldız isimlerinden Mario Lemina dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Alanyaspor karşılaşmasının zorluk düzeyinin yüksek olduğunu belirten Lemina, Golü attık ikinci yarı, daha fazla alan bulabileceğimizi biliyorduk. Bu alanları değerlendirdik ve ikinci yarı golümüzü attık" ifadelerini kullandı.

Art arda oynayacakları derbilere ilişkin de konuşan Lemina, "Tüm maçlar zor, kolay maç yok. Bizim de derbi tecrübemiz var. Hedeflere tek tek gideceğiz. En iyi şekilde sahaya çıkacağız" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray
Son Güncelleme:
Manipüle Edildiğinizi Nasıl Anlarsınız? İşte Manipülasyon Anlama ve Kışkırtmanın Yolu! Manipüle Edildiğinizi Nasıl Anlarsınız? İşte Manipülasyon Anlama ve Kışkırtmanın Yolu!
Kulaspor Evinde Çok Rahat Kulaspor Evinde Çok Rahat
Bu Ağaçları ve Çiçekleri İlkbaharda Sakın Budamayın: Çiçek Açmıyor, Meyve Vermeyi Bırakıyor! Bu Ağaçları ve Çiçekleri İlkbaharda Sakın Budamayın: Çiçek Açmıyor, Meyve Vermeyi Bırakıyor!
Lider Hata Yapmadı! Galatasaray Geriden Gelip Kazandı Lider Hata Yapmadı! Galatasaray Geriden Gelip Kazandı
Fosfat Spor’dan 14. Beraberlik Fosfat Spor’dan 14. Beraberlik
Batman Petrolspor, Adana 01 FK’yı Evinde Geçti Batman Petrolspor, Adana 01 FK’yı Evinde Geçti
ÇOK OKUNANLAR
Her Satırı Kan Dondurucu! 'Sana Büyü Yaptım' Dedi, Genç Kadını İntihara Sürükledi Her Satırı Kan Dondurucu! 'Sana Büyü Yaptım' Dedi, Genç Kadını İntihara Sürükledi
Dikkat Çeken Kabine Kulisi: Listede 3 Bakanın İsmi Var Dikkat Çeken Kabine Kulisi: Listede 3 Bakanın İsmi Var
Deniz Baykal'a Kaset Kumpasının Kilit İsmi 15 Yıl Sonra Yakalandı Deniz Baykal'a Kaset Kumpasının Kilit İsmi 15 Yıl Sonra Yakalandı
Çığlık Terapisi Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çığlık Terapisi Nasıl Ortaya Çıktı Çığlık Terapisi Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çığlık Terapisi Nasıl Ortaya Çıktı
Son Ankette Bir Partiden Sürpriz Yükseliş! Seçim Yarışında Tüm Dengeleri Değiştirebilir Son Ankette Bir Partiden Sürpriz Yükseliş! Seçim Yarışında Tüm Dengeleri Değiştirebilir