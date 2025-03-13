Fenerbahçe'de Kritik Maç Öncesi Büyük Kriz: Saint-Maximin - Mourinho Kavgası Büyüyor

Fenerbahçe’de UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers’la karşılaşacağı rövanş maçı öncesinde kriz çıktı. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, İskoçya’ya götürülmeyen Allan Saint-Maximin hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kadroya alınmamasını eleştiren yıldız isme çok sert yanıt veren Mourinho, "Saint Maximin'in şiir konusunda yetenekli olduğunu bilmiyordum. Bu konuda ben de fena sayılmam. Bir futbolcu iyi çalıştığında, çok çalıştığında, her gün antrenman yaptığında fit olup merdivenleri çıkabilir. Asansöre ihtiyaç duymaz. Ancak bir oyuncu iyi antrenman yapmazsa, geç gelirse, kilosu fazlaysa, maç oynamaya hazır değilse yukarı çıkmak için asansöre ihtiyaç duyar. Çünkü merdivenlerde çabuk yorulur” ifadelerini kullandı.

MOURINHO'YA 'YALANCI' DEDİ

Mourinho’nun bu açıklamasının ardından Saint-Maximin’den bir paylaşım daha geldi. Maximin, yaptığı paylaşımla adeta üstü kapalı olarak Mourinho’ya ‘yalancı’ dedi.

Instragram’dan paylaşımda bulunan Maximin, kilosunun fazla olduğunu söyleyen Mourinho’ya "Yalanlar çiçek gibidir ama meyve vermez” dedi.

Maximin, kadroya alınmamasının ardından yaptığı paylaşımda, “Beni yıkmak için bundan daha fazlası gerekecek… Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar;

daha uzun sürer ama sonunda her zaman varır. Eğer Tanrı bizimle ise, kim bize karşı olabilir?” demişti.

KADRODA KENDİNE YER BULAMADI

Allan Saint-Maximin, sezon başında büyük umutlarla transfer edilmiş ancak daha sonra kadroda kendisine pek de sık yer bulamamıştı. Kadroya girmekte güçlük çeken yıldız oyuncu, ara transfer döneminde Napoli'nin radarına girmiş ama transfer son dakikada suya düşmüştü.

Kaynak: Haber Merkezi