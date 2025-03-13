Hatayspor'dan Bilet Fiyatları Yüzde 50 İndirim

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Sivasspor maçında kadınlara ve öğrencilere biletlerin ücretsiz verileceği, bunun dışında da yüzde 50 indirime gidildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulumuz, büyük Hatayspor taraftarının yanında. Sivasspor maçı biletlerimizi taraftarın yoğun isteği üzerine yüzde 50 oranında indirdik. Kadın ve öğrenci taraftarlarımıza ücretsiz yaptık. Haydi Hatay, şimdi kenetlenme zamanı” denildi.

Kaynak: İHA