Fenerbahçe Nasıl Tur Atlar? İşte Hesaplar

UEFA Avrupa Ligi’nin son 16 turu ilk maçında İskoçya’nın Rangers ekibine kendi sahasında 3-1 mağlup olan Fenerbahçe için tur zora girdi. Karşılaşma öncesinde herkesin aklında tur hesapları dönerken, temsilcimizin çeyrek finale yükselme şansını koruması için en az 2 farklı bir galibiyet alması gerekiyor.

Artık deplasman golü avantajı uygulanmazken, Fenerbahçe’nin iki farklı galibiyet alması durumunda gol sayılarının da bir önemi olmayacak. Eşitliğin yaşanması halinde karşılaşma önce uzatmalara gidecek, burada da eşitlik bozulmazsa penaltı atışlarına gidilecek.

İskoç ekibine ise galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyet tur atlamak için yetecek.

Kaynak: Haber Merkezi