Kenan Yıldız Igor Tudor'a 'Hoş Geldin' Dedi

İtalya Serie A’nın 30. haftasında Juventus, sahasında karşı karşıya geldiği Genoa’yı 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Igor Tudar da Thiago Motta’nın ardından Juventus’un başında çıktığı ilk maçtan 3 puanla ayrılmasını bildi.

ÜÇ PUANI KENAN YILDIZ GETİRDİ

Karşılaşmanın 25. dakikasında sahneye çıkan milli futbolcumuz Kenan Yıldız, attığı golle takımını öne geçirdi. Mücadelede başka gol olmayınca Juventus, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Juventus 55 puana ulaşarak iki maçlık yenilgi serisine son verdi.

Puanını 55’e yükselten Juventus, ligde iki maçlık yenilgi serisine son verdi ve Şampiyonlar Ligi potasında kalma hedefini güçlendirdi. Genoa ise aldığı yenilgiyle 35 puanda kaldı.

Kaynak: Haber Merkezi