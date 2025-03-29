Beşiktaş-Galatasaray Derbisinde İlk 11'ler Belli Oldu

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu. Dev derbi saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Son Güncelleme:
Beşiktaş-Galatasaray Derbisinde İlk 11'ler Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki dev derbide Beşiktaş sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak derbide ilk düdük 20.30'da çalacak. Derbi öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Muçi, Joao Mario, Rafa Silva

Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Morata, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Beşiktaş'tan Galatasaray Derbisi İçin 'Hakem' HamlesiBeşiktaş'tan Galatasaray Derbisi İçin 'Hakem' HamlesiSpor
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Ramazan Bayramlaşmasında Derbi MesajıBeşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Ramazan Bayramlaşmasında Derbi MesajıSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Beşiktaş Galatasaray
Son Güncelleme:
Beşiktaş'tan Galatasaray Derbisi İçin 'Hakem' Hamlesi Beşiktaş'tan Derbi İçin 'Hakem' Hamlesi
Bayram Tatilinde Siber Tehlikelere Karşı 8 Kritik Önlem Bayram Tatilinde Siber Tehlikelere Karşı 8 Kritik Önlem
Fenerbahçe Beko'da Mccollum Açıklaması Fenerbahçe Beko'da Mccollum Açıklaması
Maraş Cevizi Diye Bakın Ne Yedirmişler! Büyük Skandal Maraş Cevizi Diye Bakın Ne Yedirmişler! Büyük Skandal
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş Kara Haberi Verdi! Yatırımcılar Soğuk Terler Dökecek: Çok Büyük Düşüş Olacak İslam Memiş Kara Haberi Verdi! Yatırımcılar Soğuk Terler Dökecek: Çok Büyük Düşüş Olacak
Bu Meslekte Olanlar Yaşadı, Maaşları Daha da Artacak! Yapay Zekanın Yenemeyeceği 10 Meslek Bu Meslekte Olanlar Yaşadı, Maaşları Daha da Artacak! Yapay Zekanın Yenemeyeceği 10 Meslek
SSK, BağKur, Emekli Sandığı... Tüm Emekliler Dikkat! Hesabını Kontrol Etmeyen Pişman Olur, Ödeme Takvimi Netleşti Tüm Emekliler Dikkat! Hesabını Kontrol Etmeyen Pişman Olur, Ödeme Takvimi Netleşti
Türkiye'nin 81 İlinde Yaşayan SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat! Bunu Yapan Yandı, Artık Emekli Maaşı Alamayacak Türkiye'nin 81 İlinde Yaşayan SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat
Sıfır Araç Alacaklar Dikkat, Yeni Dönem Başladı! Zorunluluk Tamamen Kalktı Sıfır Araç Alacaklar Dikkat! Zorunluluk Tamamen Kalktı