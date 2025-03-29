Beşiktaş-Galatasaray Derbisinde İlk 11'ler Belli Oldu
Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu. Dev derbi saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki dev derbide Beşiktaş sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak derbide ilk düdük 20.30'da çalacak. Derbi öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
Beşiktaş'ın ilk 11'i: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Muçi, Joao Mario, Rafa Silva
Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Morata, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Kaynak: Haber Merkezi
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