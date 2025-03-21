Milli Oyuncular Kenan Yıldız ve Can Uzun, En İyi 20 Yaş Altı Futbolcuları Listesinde İlk 10'da

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), dünya çapında en iyi performans gösteren 20 yaş altı futbolcuları açıkladı.

CIES'in açıkladığı bu liste, genç futbolcuların potansiyellerini ve uluslararası alandaki etkilerini gözler önüne seriyor. Listede yer alan isimler, kulüplerinin yanı sıra uluslararası takımlarının da gözdesi haline gelirken, bu genç futbolcuların gelecekte dünya futboluna yön verecek isimler arasında yer alması bekleniyor.

İLK 10'DA 2 TÜRK VAR

Bu prestijli listede, Türkiye'nin genç yetenekleri Kenan Yıldız ve Can Uzun, uluslararası arenada dikkat çeken bir başarıya imza atarak ilk 10'a girmeyi başardı.

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ın zirvede yer aldığı listede, Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız beşinci sırada kendine yer bulurken, Eintracht Frankfurt'ta top koşturan Can Uzun ise dokuzuncu sırada yer aldı.

Yıldız, Juventus'a transfer olduktan sonra gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekerken, Can Uzun da Bundesliga'daki yükselişiyle büyük bir takdir topladı.

SPORTİNG LİZBON'DAN İKİ YILDIZ İLK 10'DA

Sporting Lizbon, listede adından sıkça söz ettirdi. Portekiz kulübünün oyuncuları Conrad Harder ve Geovany Quenda, sırasıyla ikinci ve onuncu sırada yer alarak, kulübün altyapıdan yetiştirdiği yeteneklerin kalitesini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: AA