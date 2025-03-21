Galatasaraylı Davinson Sanchez Ölümden Döndü: Yeşil Sahada Büyük Panik

2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde oynanan Brezilya-Kolombiya maçına Galatasaraylı Davinson Sanchez’in yaşadığı sakatlık ve sonrasında yeşil sahada yaşanan panik anları damga vurdu.

BRB Mane Garrincha Arena’da oynanan ve 70.027 kişinin tribünden takip ettiği maçta korku dolu anlar yaşandı.

SANCHEZ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Maçın 73. dakikasında bir hava topu mücadelesinde Brezilya’nın file bekçisi Alisson Becker ile kafa kafaya çarpışan Sanchez, bilincini kaybederek yere yığıldı. Sahadaki oyuncular büyük panik yaşarken, sağlık ekipleri ivedilikle sahaya girerek Sanchez’e müdahale etti.

MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Çarpışmanın etkisiyle bir süre yerde kalan Sanchez daha sonra sedyeyle kenara gelirken, yapılan müdahalenin ardından kendini toparlasa da yeniden oyuna girme isteği ‘kafa travması’ şüphesi nedeniyle kabul edilmedi ve oyundan çıkarıldı.

Oyuna onun yerine bir başka Galatasaray oyuncusu Carlos Cuesta girdi. Sanchez’le kafa kafaya çarpışan Becker de baş dönmesi ve kulak çınlaması şikayetleri dolayısıyla oyuna devam edemedi.

DENGE 90+9’DA DEĞİŞTİ

Maça etkili başlayan Brezilya maçın başında Raphinha ile bulduğu golle 1-0 öne geçerken, konuk ekip Kolombiya 41. dakikada Luis Diaz’ın golüyle maça denge getirirken, ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Maçın skorunu ise 90+9’da sahneye çıkan Vinicius Junior belirledi. Yıldız ismin kaydettiği golle Brezilya maçı 2-1 kazanarak puanını 21’e yükseltirken, Kolombiya ise bu mağlubiyetle fırsat teperek 19 puanda kaldı.

Kaynak: Haber Merkezi