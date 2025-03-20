Milliler İlk Maçtan Avantajı Kaptı! Türkiye Macaristan'ı 3-1 Mağlup Etti

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselme play-off turu ilk maçında RAMS Park'ta Macaristan'ı konuk etti. Zorlu mücadelede A Milli Futbol Takımımız, İstanbul'da Macaristan'ı 3-1 mağlup etti.

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Milliler İlk Maçtan Avantajı Kaptı! Türkiye Macaristan'ı 3-1 Mağlup Etti

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Takım bugün saat 20.00'de Macaristan ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım'da Arda Güler ve Merih Demiral kart cezaları nedeniyle bu mücadelede forma giyemiyor.

Milliler İlk Maçtan Avantajı Kaptı! Türkiye Macaristan'ı 3-1 Mağlup Etti - Resim : 1

İŞTE İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Oğuz Aydın, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz

Macaristan: Dibusz, Bolla, Orbán, Szoboszlai, Dárdai, Nagy, Fiola, Schäfer, Nikitscher, Kerkez, Varga.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR TÜRKİYE 3-1 MACARİSTAN

77' SARI KART | Macaristan'da Kata sarı kart gördü.

73' GOL | İrfan Can'ın attığı gol ile fark ikiye çıktı.

69' GOL | Kerem Aktürkoğlu milli takımı öne geçiren golü kaydetti.

64' SARI KART | Macaristan'da Nagy sarı kart gördü.

25' GOL | Schäfer'in golü ile Macaristan beraberliği sağladı.

9' GOL | Orkun Kökçü'nün attığı gol ile milli takım öne geçti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

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