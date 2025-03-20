Milliler İlk Maçtan Avantajı Kaptı! Türkiye Macaristan'ı 3-1 Mağlup Etti
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselme play-off turu ilk maçında RAMS Park'ta Macaristan'ı konuk etti. Zorlu mücadelede A Milli Futbol Takımımız, İstanbul'da Macaristan'ı 3-1 mağlup etti.
UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Takım bugün saat 20.00'de Macaristan ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım'da Arda Güler ve Merih Demiral kart cezaları nedeniyle bu mücadelede forma giyemiyor.
İŞTE İLK 11'LER
Türkiye: Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Oğuz Aydın, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz
Macaristan: Dibusz, Bolla, Orbán, Szoboszlai, Dárdai, Nagy, Fiola, Schäfer, Nikitscher, Kerkez, Varga.
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR TÜRKİYE 3-1 MACARİSTAN
77' SARI KART | Macaristan'da Kata sarı kart gördü.
73' GOL | İrfan Can'ın attığı gol ile fark ikiye çıktı.
69' GOL | Kerem Aktürkoğlu milli takımı öne geçiren golü kaydetti.
64' SARI KART | Macaristan'da Nagy sarı kart gördü.
25' GOL | Schäfer'in golü ile Macaristan beraberliği sağladı.
9' GOL | Orkun Kökçü'nün attığı gol ile milli takım öne geçti.
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.