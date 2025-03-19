A Milli Takım Macaristan Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını tamamladı.

Ay-yıldızlıar, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını RAMS Park’ta yaptı. Düz koşuyla başlayan antrenman, ısınma hareketleriyle devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise yarın oynanacak maçın taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.

MERT GÜNOK ANTRENMANDA YER ALMADI

A Milli Takım’da ağrıları devam eden tecrübeli file bekçisi Mert Günok, antrenmanda yer almadı. Ay-yıldızlılar, Mert Günok dışında tüm oyuncular antrenmanda yer aldı.

Kaynak: DHA