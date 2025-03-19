A Milliler UEFA Uluslar Ligi'nde Sahaya Çıkacak: Arda Güler Macaristan Karşısında Yok

A Milliler UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan'ın karşısına çıkacak. Karşılaşmada Arda Güler ve Merih Demiral'ın cezaları nedeniyle forma giymesi beklenmiyor.

A Milliler UEFA Uluslar Ligi'nde Sahaya Çıkacak: Arda Güler Macaristan Karşısında Yok

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunun ilk maçında Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma yarın saat 20.00’de Rams Park’ta oynanacak.

Heyecanın dorukta olacağı karşılaşma TV8 ve Exxen’de futbolseverlerle buluacak. Söz konusu karşılaşmada Slovakya Futbol Federasyonu’ndan Ivan Kruzliak düdük çakacak. Slovak hakemin yardımcılıklarını ise Branislav Hancko ve Jan Pozor yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Peter Kralovic olacak.

ARDA GÜLER CEZALI

A Milliler karşılaşmaya kart cezaları bulunan Arda Güler ve Merih Demiral’dan yoksun çıkacak.

Millilerin avantaj arayacağı karşılaşmanın rövanşı ise 23 Mart Pazar günü Macaristan’ın Budapeşte kentinde bulunan Puskas Arena’da oynanacak.

Söz konusu turu geçen ekip UEFA Uluslar A Ligi’nde mücadele etmeye hak kazanacak.

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Kaynak: AA

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