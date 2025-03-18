Türkiye-Macaristan Maçının Hakemi Belli Oldu
Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Macaristan ile UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu’nda oynayacağı karşılaşmanın hakemi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak oldu.
UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu’nda Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Macaristan ile oynayacağı ilk maçın hakemi belli oldu
20 Mart Perşembe günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta Türkiye’nin Macaristan ile karşı karşıya geleceği maçta Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak’ın düdük çakacağı açıklandı.
Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ve Jan Pozor üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.
Kaynak: DHA