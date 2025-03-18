Türkiye-Macaristan Maçının Hakemi Belli Oldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Macaristan ile UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu’nda oynayacağı karşılaşmanın hakemi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak oldu.

Türkiye-Macaristan Maçının Hakemi Belli Oldu

UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu’nda Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Macaristan ile oynayacağı ilk maçın hakemi belli oldu

20 Mart Perşembe günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta Türkiye’nin Macaristan ile karşı karşıya geleceği maçta Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak’ın düdük çakacağı açıklandı.

Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ve Jan Pozor üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.

A Milli Takım'ın Aday Kadrosu AçıklandıA Milli Takım'ın Aday Kadrosu AçıklandıSpor
A Milli Takım, Macaristan Maçı Hazırlıklarına BaşladıA Milli Takım, Macaristan Maçı Hazırlıklarına BaşladıSpor

Kaynak: DHA

Etiketler
Türkiye Macaristan UEFA Hakem
Canan Karatay'ın Gizli Tarifi! Padişah Baharatı Olarak Biliniyor, Karaciğeri Ter Temiz yapıyor Canan Karatay'ın Gizli Tarifi! Padişah Baharatı Olarak Biliniyor, Karaciğeri Ter Temiz yapıyor
UEFA'dan İki Türk Hakeme Görev UEFA'dan İki Türk Hakeme Görev
Fenerbahçe Mourinho ile İlgili Kararını Verdi! Tamam mı Devam mı? Fenerbahçe Mourinho ile İlgili Kararını Verdi! Tamam mı Devam mı?
Dünyanın En Güçlü Orduları 2025 Sıralaması Açıklandı: Türkiye O Ülkeleri Solladı, Sıralaması Şaşırttı Dünyanın En Güçlü Orduları 2025 Sıralaması Açıklandı: Türkiye O Ülkeleri Solladı
ÇOK OKUNANLAR
Borsa Piyasasında Taşlar Yerinden Oynayacak! Sektörün Lideri Halka Arz İçin Adım Attı Borsa Piyasasında Taşlar Yerinden Oynayacak! Sektörün Lideri Halka Arz İçin Adım Attı
SGK Başuzmanı İsa Karakaş Milyonların Bilmediği Gizli Detayı Açıkladı! SGK'dan Bu Şekilde Maaş Alabilirsiniz SGK Başuzmanı İsa Karakaş Milyonların Bilmediği Gizli Detayı Açıkladı! SGK'dan Para Alabilirsiniz
Sosyete Bu Olayla Çalkalandı: Büyük Aşk Bitti, Tekne Gitti Sosyete Bu Olayla Çalkalandı: Büyük Aşk Bitti, Tekne Gitti
Bu Mühendis Başka Mühendis! Akıllara Ziyan Mesleklerden Dudak Uçuklatan Kazanç: Milyon Liralar Havada Uçuşuyor Akıllara Ziyan Mesleklerden Dudak Uçuklatan Kazanç
Tarlasına Bu Bitkiyi Eken Yaşadı! Masrafı Hiç Yok, Bir Damla Bile Su İstemiyor Tarlasına Bu Bitkiyi Eken Yaşadı! Masrafı Hiç Yok, Bir Damla Bile Su İstemiyor