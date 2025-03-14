A Milli Takım'ın Aday Kadrosu Açıklandı

A Milli Futbol Takım'ın, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile 20 ve 23 Mart'ta oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu ve programı açıklandı.

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A Milli Takım'ın Aday Kadrosu Açıklandı

A Millî Takım'ın UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile 20 ve 23 Mart’ta oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

ADAY KADRO

Kaleci: Berke Özer, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Taha Şahin, Yusuf Akçiçek

Orta saha: Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Ahmed Kutucu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

ÜÇ İSİM İLK KEZ KADRODA

Taha Şahin, Yusuf Akçiçek ve Demir Ege ilk kez A Milli Takım kadrosuna davet edildi.

İKİ İSİM İLK MAÇTA YOK

Sarı kart cezalısı durumunda olan Arda Güler ve Merih Demiral ilk maçta forma giyemeyecek.

DÖRT İSİM KART SINIRINDA

İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü ise ilk maç öncesinde ceza sınırında bulunuyor.

A Milli Takım'ın Aday Kadrosu Açıklandı - Resim : 1

Kaynak: Haber Merkezi

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