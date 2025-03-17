A Milli Takım, Macaristan Maçı Hazırlıklarına Başladı

UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu’nda Perşembe günü Macaristan’ı konuk edecek olan A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Vincenzo Montella önderliğinde; Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan antrenman düz koşu ile başladı. Antrenman, ısınma hareketleri ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği bildirildi.

Forma giydikleri takımlarla dün maça çıkan isimler günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Ayrıca ağrıları olan Mert Günok ve Merih Demiral ise antrenmanda yer almadı. Antrenmanın belli bölümünde takımla birlikte çalışan Yunus Akgün, bireysel çalışmalarla antrenmanı tamladı. Öte yandan antrenmandaki eksikler nedeniyle Ümit Milli Takım’dan Jankat Yılmaz ve İshak Vural, antrenman kadrosuna dahil edildi.

Kaynak: DHA