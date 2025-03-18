7 Süper Lig Kulübü, PFDK'ya Sevk Edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 7 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Sevk edilen kulüpler arasında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta yer alıyor.

7 Süper Lig Kulübü, PFDK'ya Sevk Edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 28. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

  • Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Gaziantep FK, Konyaspor, Trabzonspor, 'çirkin ve kötü tezahüratı'
  • Konyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Samsunspor, 'saha olayları'
  • Konyasporlu futbolcu Melih Bostan ile Hataysporlu futbolcu Francisco Calvo, 'kural dışı hareketi'
  • Başakşehirli futbolcu Deniz Türüç, 'sportmenliğe aykırı hareketi'
  • Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, 'hakareti'
  • Trabzonspor, 'talimatlara aykırı hareketi'
  • Çaykur Rizespor Kulübü İdarecisi Muhittin Sandıkçı, 'talimatlara aykırı hareketi' ve 'sportmenliğe aykırı hareketi'
  • Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, 17.03.2025 tarihinde basın mensuplarına yaptığı açıklamalarında yer alan 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
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Kaynak: İHA

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