Sultanlar Ligi'nde 26'ncı Haftanın Heyecanı Yarın Başlıyor

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 26'ncı haftanın programı belli oldu. Haftanın en dikkat çeken karşılaşması Eczacıbaşı-VakıfBank derbisi olacak.

Sultanlar Ligi'nde 26'ncı Haftanın Heyecanı Yarın Başlıyor

Vodafone Sultanlar Ligi’nde 26’ncı haftanın programı belli oldu. Heyecanın yine dorukta olacağı karşılaşmalar nefes kesecek.

İşte Sultanlar Ligi’nin maç programı:

Yarın:

13.00 Türk Hava Yolları-Bahçelievler Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

14.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Zeren Spor (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Sarıyer Belediyespor (Cengiz Göllü)

14.00 Beşiktaş-Aras Kargo (Beşiktaş Fibabanka)

17.00 Galatasaray Daikin-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)

18.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (Mimar Sinan)

20 Mart Perşembe:

20.00 Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank (İBB Cebeci)

Kaynak: AA

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