Bursaspor'un Teknik Direktörü Belli Oldu

Nesine 3. Lig ekiplerinden Bursaspor yeni teknik direktörünü açıkladı. Yeşil-beyazlı ekipte Pablo Batalla’dan boşalan göreve Adem Çağlayan getirildi.

Kulübün sosyal medya açıklamasında, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Sayın Adem Çağlayan ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, Adem Çağlayan ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz.” denildi.

Kaynak: AA