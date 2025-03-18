Bursaspor'un Teknik Direktörü Belli Oldu

Bursaspor teknik direktörlük görevine Adem Çağlayan'ı getirdiğini duyurdu.

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Bursaspor'un Teknik Direktörü Belli Oldu

Nesine 3. Lig ekiplerinden Bursaspor yeni teknik direktörünü açıkladı. Yeşil-beyazlı ekipte Pablo Batalla’dan boşalan göreve Adem Çağlayan getirildi.

Kulübün sosyal medya açıklamasında, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Sayın Adem Çağlayan ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, Adem Çağlayan ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz.” denildi.

Kaynak: AA

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