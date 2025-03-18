Mehmet Topal Eski Takımına Geri Döndü

Mehmet Topal, Romanya Ligi ekiplerinden Petrolul’un başına bir kez daha geçti.

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Mehmet Topal Eski Takımına Geri Döndü

Türkiye’de Galatasaray ve Fenerbahçe formalarını da terletmiş olan Mehmet Topal, Romanya Ligi ekiplerinden Petrolul’a bir kez daha teknik direktör olarak geri döndü.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktörlük için yeniden anlaşma sağlanan Mehmet Topal'ın takıma döndüğü belirtilerek "Antrenörlük kariyerine 2024 yazında Petrolul'da başlayan Mehmet Topal, Türk futbolunda tarih yazdı. Türk milli takımının kaptanlığını yaptı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'de olmak üzere üç farklı takımda şampiyon oldu. Bir kez daha Mehmet Topal” denildi.

Kaynak: AA

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