Süper Lig'in En İyi Futbolcusu Belli Oldu: Zirvedeki Gol Kralı Şaşırttı
Süper Lig’de yapılan istatistiksel analizlerde, en başarılı kaleciler ve en iyi futbolcular belli oldu. Zirvedeki gol kralı futbolcu bakın kim oldu...
Kaynak: Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig’in 28 haftası geride kalırken, takımların şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesi kadar kalecilerin ve futbolcuların performansları da dikkat çekiyor. Yapılan istatistiksel analizlerde, kurtarış yüzdeleri baz alınarak en başarılı kaleciler ve gol kralı futbolcular sıralandı.
SÜPER LİG'İN EN İYİ KALECİLERİ BELLİ OLDU
Comparisonator verilerine göre, Eyüpspor’un kalecisi Berke Özer, yüzde 84’lük kurtarış oranıyla ligin en başarılı kalecisi konumunda. Özer'i Gaziantep FK’nin genç yeteneği Burak Bozan yüzde 82’lik kurtarış yüzdesiyle takip etti. Üçüncü sırada ise Trabzonspor’un milli kalecisi Uğurcan Çakır bulunuyor.
Berke Özer (Eyüpspor) - %84
Burak Bozan (Gaziantep FK) - %82
Uğurcan Çakır (Trabzonspor) - %81
Okan Kocuk (Samsunspor) - %81
İrfan Can Eğribayat (Fenerbahçe) - %76
Erce Kardeşler (Hatayspor/Amedspor) - %76
SÜPER LİG'İN GOL KRALI BELLİ OLDU
Ligin 28. haftası itibarıyla, Galatasaray 71 puanla liderliğini sürdürüyor. Ezeli rakibi Fenerbahçe’nin bir maç eksiğiyle 62 puanı bulunuyor. Gol krallığı yarışında Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen 20 golle zirvede. Onu 18 golle Krzysztof Piatek, 17 golle Simon Banza ve 16 golle Youssef en-Nesyri takip ediyor. Asist sıralamasında ise Fenerbahçeli Dusan Tadic 10 asistle lider. Claudio Winck ve Olivier Kemen 8 asistle onu takip ederken, Dries Mertens ve Emre Kılınç 7 asistle sıralamada yer alıyor.