Süper Lig'in En İyi Futbolcusu Belli Oldu: Zirvedeki Gol Kralı Şaşırttı

SÜPER LİG'İN GOL KRALI BELLİ OLDU

Ligin 28. haftası itibarıyla, Galatasaray 71 puanla liderliğini sürdürüyor. Ezeli rakibi Fenerbahçe’nin bir maç eksiğiyle 62 puanı bulunuyor. Gol krallığı yarışında Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen 20 golle zirvede. Onu 18 golle Krzysztof Piatek, 17 golle Simon Banza ve 16 golle Youssef en-Nesyri takip ediyor. Asist sıralamasında ise Fenerbahçeli Dusan Tadic 10 asistle lider. Claudio Winck ve Olivier Kemen 8 asistle onu takip ederken, Dries Mertens ve Emre Kılınç 7 asistle sıralamada yer alıyor.