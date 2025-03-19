Mourinho Yıldız İsmi Tek Kalemde Sildi! Fenerbahçe'de Sezon Sonunda Yolların Ayrılacağı İlk İsim Belli Oldu

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında geri düşen Fenerbahçe'de Mourinho yıldız ismin üstünü çizdi. Allan Saint-Maximin ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor

Mourinho Yıldız İsmi Tek Kalemde Sildi! Fenerbahçe'de Sezon Sonunda Yolların Ayrılacağı İlk İsim Belli Oldu

Trendyol Süper Lig’in 28’inci haftasında Samsunspor ile berabere kalarak ağır bir yara alan Fenerbahçe’de kadro yapılanmasına gidilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Ara transfer döneminde Serie A ekibi Napoli’ye transferi son anda düşen ve ligin ikinci devresinde kadroda kendisine pek yer bulamayan Allan Saint-Maximin’le ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Kadroya alınmama kararının ardından teknik direktör Jose Mourinho ile adeta sözlü atışma yapan Saint-Maximin’in kadrodan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli’den kiralanan Saint-Maximin’e yeni bir sözleşme yapılmamasına karar verildi.

Büyük umutlarla transfer edilen yıldız oyuncu, sezon içinde istikrarsız görüntüsüyle beklentilerin altında kaldı.

Mourinho Yıldız İsmi Tek Kalemde Sildi! Fenerbahçe'de Sezon Sonunda Yolların Ayrılacağı İlk İsim Belli Oldu - Resim : 1

MOURINHO ATEŞ PÜSKÜRMÜŞTÜ

Son olarak sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho, Maximin’e adeta ateş püskürmüş ve yıldız oyuncunun son 3 ayda 4 gün üst üste antrenman yaptığı bir dönemin olmadığını söylemişti. Mourinho yıldız oyuncu için şunları ifade etmişti:

“Maximin oynayacak durumda değil, oynayacak fitlikte değil. İstediği fotoğrafı paylaşsın. İstiyorsa karın kası yapsın, istiyorsa photoshop yapsın ama maalesef kendisi antrenman yapmıyor. İstikrarlı şekilde oynamadığınız zaman da oynamak için fit olmuyorsunuz.”

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Kaynak: Haber Merkezi

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