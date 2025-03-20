Sultanlar Ligi'nde Aydın Play-Off'ta

Sultanlar Ligi'nde normal sezon heyecanı sona ererken, Aydın Büyükşehir Belediyespor, tarihinde 4. kez play-off'a katılma başarısı göstermiş oldu.

Sultanlar Ligi'nde Aydın Play-Off'ta

Vodafone Sultanlar Ligi’nde normal sezonun son karşılaşmasında Fenerbahçe’ye 3-0 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor, 4. Kez play-off oynama hakkı kazandı. Ege temsilcisi daha önce 2020-21, 2021-22 ve 2022-23 sezonlarında ilk 8'e kalma başarısı göstermişti.

Aydın temsilcisinin Play-Off 5-8 Etabı'ndaki rakibi 5'inci sıradaki Türk Hava Yolları oldu. Normal sezonda rakibine 3-0 ve 3-1'lik (D) skorlarla yenilen Aydın Büyükşehir Belediyespor, Play-Off 5-8 Etabı'nda ilk maçı evinde, ikinci maçı deplasmanda oynayacak. Eşitlik halinde üçüncü ve son müsabaka yine THY'nin ev sahipliğinde oynanacak. CEV Challenge Kupası'nda 2019'da final, 2022'de yarı final oynayan Aydın takımı bir kez daha Avrupa kupasına gidebilmek için ligde sezonu 5'inci bitirmeye çalışacak.

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Kaynak: DHA

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