Fenerbahçe'de Fred Şoku! Galatasaray Maçını Kaçıracak mı?

Fenerbahçe'de şampiyonluk yolunda ağır bir darbe alırken, bir kötü haber de Fred'den geldi. Sahalardan 15 gün uzak kalması beklenen yıldız oyuncunun Galatasaray maçında sahada olup olmayacağı merak konusu oldu.

Fenerbahçe'de Fred Şoku! Galatasaray Maçını Kaçıracak mı?

Önce UEFA Avrupa Ligi’nden elenen ardından da Süper Lig’de Samsunspor karşısında iki puan kaybederek şampiyonluk yolunda ağır darbe alan Fenerbahçe’de bir kötü haber daha geldi. Sarı-lacivertli ekibin yıldız oyuncusu Fred sakatlandı.

Karşılaşmanın ardından MR’ı çekilen Fred’de zorlanma ve ödem tespit edildi.

Fenerbahçe'de Fred Şoku! Galatasaray Maçını Kaçıracak mı? - Resim : 1

Brezilyalı yıldızın sahalara dönmesinin 15 gün sürebileceği öğrenildi. Yıldız oyuncunun Bodrumspor karşılaşmasını kaçırması beklenirken, 2 Nisan’daki Galatasaray derbisinde sahaya çıkabilmesi için yoğun tedavi uygulanacağı öğrenildi.

Fred’in derbide sahaya çıkamaması halinde Trabzonspor karşılaşmasında hazır olması bekleniyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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