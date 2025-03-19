Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı Finale Yükseldi

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası'nda adını finale yazdırdı.

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Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı Finale Yükseldi

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı finalinde İtalya'da 3-2 kaybettiği maçın rövanşında Ankara'da Trentino Itas'ı 3-1 yendi.

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, organizasyonda adını finale yazdırdı.

Maçın ardından Ziraat Bankkartlı voleybolcular sevincini taraftarlarla kutladı. Maçın en değerli oyuncusu (MVP) Ziraat Bankkart'tan Wouter Ter Maat oldu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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