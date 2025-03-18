Ortaokul Turnuvasında Şampiyonluk Getiren Hamle

Aydın’da düzenlenen Okul Sporları Oturarak Voleybol Yıldızlar ve Gençler (Karma) Türkiye Birinciliği Yarışması’nda Yıldızlar Kategorisinde Zonguldak Ereğli Cumhuriyet Ortaokulu birinci, Karaman Kemal Reis Ortaokulu ikinci, Zonguldak Ereğli Atatürk Ortaokulu üçüncü, Konya Akşehir Atatürk Ortaokulu ise dördüncü oldu.

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Ortaokul Turnuvasında Şampiyonluk Getiren Hamle

Aydın’ın Nazilli ilçesi, 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Okul Sporları Oturarak Voleybol Yıldızlar ve Gençler (Karma) Türkiye Birinciliği Yarışmasına ev sahipliği yaptı.

15-17 Mart 2025 tarihleri arasında Nazilli Spor Salonu’nda gerçekleşen turnuvada, Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen en yetenekli sporcular bir araya geldi. Turnuvaya Adana, Gaziantep, Karaman, Konya, Samsun ve Zonguldak’tan toplam 18 okul takımı katılım sağladı.

Ortaokul Turnuvasında Şampiyonluk Getiren Hamle - Resim : 1

KİM BİRİNCİ OLDU?

Sporcular, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde Türkiye şampiyonluğu için kıyasıya mücadele etti. 15 Mart Cumartesi günü saat 11.30’da gerçekleştirilen açılış seremonisi, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Sporcular ve antrenörlerin büyük coşkuyla katıldığı tören, renkli görüntülere sahne oldu. Üç gün süren heyecan dolu müsabakaların ardından ödül töreni ile turnuva sona erdi.

Yıldızlar Kategorisinde Zonguldak Ereğli Cumhuriyet Ortaokulu birinci, Karaman Kemal Reis Ortaokulu ikinci, Zonguldak Ereğli Atatürk Ortaokulu üçüncü, Konya Akşehir Atatürk Ortaokulu ise dördüncü oldu.

Gençler Kategorisinde de Konya Akşehir Lisesi birinci, Karaman Spor Lisesi ikinci, Gaziantep Lisesi üçüncü, Karaman Anadolu Lisesi de dördüncü oldu.

Kaynak: İHA

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