Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sarıyer Belediyespor’u Konuk Edecek

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yarın kendi sahasında Sarıyer Belediyespor ile karşılaşacak.

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sarıyer Belediyespor’u Konuk Edecek

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi 24. hafta mücadelesinde yarın kendi sahasında Sarıyer Belediyespor’u ağırlayacak. Müsabaka, 9 Mart 2025 Pazar günü saat 15.00’te Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak. Aydınlı sporseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen karşılaşmada Aydın’ın Sultanları, sahadan galibiyetle ayrılarak ligdeki iddiasını sürdürmek istiyor. Bu önemli mücadeleden sonra Aydın temsilcisi, bir sonraki hafta deplasmanda Bahçelievler Belediye ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İHA

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