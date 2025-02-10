Hayali Topla Voleybol Oynayan Çocuklara Maç Sürprizi

Avcılar'da Motokurye Muhammed Özgen’in hayali topla voleybol oynayan çocuklara hediye ettiği top, onları Sultanlar Ligi maçına taşıdı. Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı, sosyal medyada viral olan görüntülerin ardından çocukları ve ailelerini maça davet ederek unutulmaz bir deneyim yaşattı.

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Avcılar Gümüşpala Mahallesi Hacıbey Sokak'ta 13 Ağustos 2024 tarihinde sipariş teslim etmek için sokağa giden motokurye Muhammed Özgen, top olmadığı halde varmış gibi yaparak voleybol oynayan çocukları fark etti. Siparişi teslim ettikten sonra sokaktaki bakkaldan çocuklara top alan Özgen, 'varmış gibi değil, gerçekten oynayın' diyerek çocuklara top hediye etti. Özgen'in kask kamerasına yansıyan ve sosyal medyada yayınlanan video kısa sürede beğeni toplarken Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aras Kargo Kadın Voleybol takımı temsilcilerinin de dikkatini çekti.

Hayali Topla Voleybol Oynayan Çocuklara Maç Sürprizi - Resim : 1

MAÇA DAVET EDİLDİLER

Görüntülerin ardından çocukların ailesine ulaşan Aras Kargo Voleybol takımı, aileleriyle birlikte çocukları ve motokuryeyi dün saat 17.00'da Hasan Doğan Spor Kompleksinde oynanan Aras Kargo-Bahçelievler Belediyespor voleybol maçına davet etti. Aras Kargo'nun galibiyetiyle sonuçlanan maçı izleyen çocuklar ve aileleri maçın ardından sporcularla fotoğraf çektirirken spor kulübü çocuklara hediyeler verdi.

Hayali Topla Voleybol Oynayan Çocuklara Maç Sürprizi - Resim : 2

'ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ'

Çocuklara top hediye eden ve görüntüleri sosyal medyada paylaşan motokurye Muhammed Özgen, "Çektiğimiz güzel videoda çocukları mutlu ettiğimiz için Sultanlar Ligi'nde oynayan Aras Kargo takımı sağ olsunlar bizi maçlarına davet ettiler. Bahçelievler Belediyespor ile yapacakları maça çocuklar ve aileleri ile geldik. Çok teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: DHA

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