Montella Kararını Verdi! İşte A Millilerin Macaristan Maçı Muhtemel 11'i

A Millilerin Macaristan maçı öncesi muhtemel 11'i şekillendi. İtalyan teknik adam Montella'nın kararını verdiği iddia edildi. İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...

Son Güncelleme:
Montella Kararını Verdi! İşte A Millilerin Macaristan Maçı Muhtemel 11'i

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-of turunun ilk karşılaşmasında Macaristan ile bu akşam karşılaşacak. Heyecanın dorukta olacağı karşılaşma RAMS Park’ta 20.00’de başlayacak.

Karşılaşmada, Slovakya Futbol Federasyonu’ndan hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak, Slovak hakemin yardımcılıklarını ise Branislav Hancko ve Jan Pozor yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Peter Kralovic olacak.

Söz konusu karşılaşmanın rövanşı ise 23 Mart Pazar günü Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bulunan Puskas Arena’da oynanacak.

A Milli Takım turu geçmesi halinde UEFA Uluslar A Ligi’nde mücadele etmeye hak kazanacak.

Montella Kararını Verdi! İşte A Millilerin Macaristan Maçı Muhtemel 11'i - Resim : 1

ARDA VE MERİH YOK

A Millilerde Arda Güler ve Merih Demiral kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.

Teknik direktör Vincenzo Montella’nın tercih etmesi beklendiği muhtemel 11’de ise şu isimler yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Emirhan Topçu, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Orkun Kökcü, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

A Milli Takım Macaristan Maçı Hazırlıklarını TamamladıA Milli Takım Macaristan Maçı Hazırlıklarını TamamladıSpor
Türkiye-Macaristan Maçının Hakemi Belli OlduTürkiye-Macaristan Maçının Hakemi Belli OlduSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
A Milli Takım Türkiye Macaristan
Son Güncelleme:
Victor Osimhen’i Almak İçin Dev Operasyon! 11 Yıldız İsim Gözden Çıkarıldı Victor Osimhen’i Almak İçin Dev Operasyon! 11 Yıldız İsim Gözden Çıkarıldı
Sultanlar Ligi'nde Aydın Play-Off'ta Sultanlar Ligi'nde Aydın Play-Off'ta
Bayburt'un İncisi Olarak Biliniyor! Doğanın Mucizesi Faydaları Saymakla Bitmiyor Bayburt'un İncisi Olarak Biliniyor! Doğanın Mucizesi Faydaları Saymakla Bitmiyor
Gözden Kalbe Bütün Organlara Reset Çekiyor! Faydaları Saymakla Bitmiyor, Kilosu 90 Liradan Satılıyor Gözden Kalbe Bütün Organlara Reset Çekiyor! Faydaları Saymakla Bitmiyor
ÇOK OKUNANLAR
Türk Otomotiv Devi İflas Etti! Yılda 54 Bin Kamyon Üretiyordu Türk Otomotiv Devi İflas Etti! Yılda 54 Bin Kamyon Üretiyordu
Altın, Dolar, Borsa... Bir Rekor Daha Kırıldı: Piyasalarda Tansiyon Düşmüyor (20 Mart Perşembe Güncel Altın ve Döviz Kurları) Altın, Dolar, Borsa... Bir Rekor Daha Kırıldı
Gazeteler, Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasını Nasıl Gördü? İşte 20 Mart 2025 Manşetleri… Gazeteler, Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasını Nasıl Gördü? İşte 20 Mart 2025 Manşetleri…
Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Herkes Bilmeden Bu Hatayı Yapıyor: Misliyle Geri Ödeyebilirsiniz Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Herkes Bilmeden Bu Hatayı Yapıyor: Misliyle Geri Ödeyebilirsiniz
Emekliler Bu Masraftan Kurtuldu! 2025 Yılı Boyunca Resmen Ücretsiz Oldu Emekliler Bu Masraftan Kurtuldu! 2025 Yılı Boyunca Resmen Ücretsiz Oldu