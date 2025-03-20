Montella Kararını Verdi! İşte A Millilerin Macaristan Maçı Muhtemel 11'i

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-of turunun ilk karşılaşmasında Macaristan ile bu akşam karşılaşacak. Heyecanın dorukta olacağı karşılaşma RAMS Park’ta 20.00’de başlayacak.

Karşılaşmada, Slovakya Futbol Federasyonu’ndan hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak, Slovak hakemin yardımcılıklarını ise Branislav Hancko ve Jan Pozor yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Peter Kralovic olacak.

Söz konusu karşılaşmanın rövanşı ise 23 Mart Pazar günü Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bulunan Puskas Arena’da oynanacak.

A Milli Takım turu geçmesi halinde UEFA Uluslar A Ligi’nde mücadele etmeye hak kazanacak.

ARDA VE MERİH YOK

A Millilerde Arda Güler ve Merih Demiral kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.

Teknik direktör Vincenzo Montella’nın tercih etmesi beklendiği muhtemel 11’de ise şu isimler yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Emirhan Topçu, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Orkun Kökcü, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

Kaynak: Haber Merkezi