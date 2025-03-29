Süper Lig'de Beşiktaş-Galatasaray Derbisi Zamanı
Süper Lig'de derbi zamanı... Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilk düdük çaldı. Beşktaş, Rafa Silva'nın 23. dakikasında attığı golle 1-0 öne geçti. Galatasaray 36. dakikada 10 kişi kaldı. Galatasaray 45. dakikada bulduğu golle maça denge getirdi. Beşiktaş 66. dakikada Gedson Fernandes'in golüyle bir kez daha öne geçti.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki dev derbide Beşiktaş sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan derbide ikinci yarı başladı.
BEŞİKTAŞ YENİDEN ÖNDE
Beşiktaş, Gedson Fernandes'in attığı golle skoru 2-1'e getirerek bir kez daha öne geçti.
MAÇA DENGE GELDİ
Galatasaray, 45. dakikada Torrerira'nın uzaklardan bulduğu golle maça denge getirdi.
GALATASARAY 10 KİŞİ KALDI
Galatasaray, 36. dakikada Przemyslaw Frankowski kırmızı kart görmesiyle birlikte 10 kişi kaldı. Yaptığı müdahaleyle ilk olarak sarı kart gören Frankowski'nin, VAR'ın devreye girmesiyle birlikte bariz gol pozisyonunu engelleme iddiasıyla sarı kartı kırmızı karta döndü.
DERBİDE İLK GOL GELDİ
Beşiktaş 23. dakikada Rafa Silva'nın bulduğu golle 1-0 öne geçti.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Derbi öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
Beşiktaş'ın ilk 11'i: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Muçi, Joao Mario, Rafa Silva
Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Morata, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
MAÇIN HAKEMİ YASİN KOL
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakemin yönetmesinin ardından başlayan tartışmalar sonrası Beşiktaş, Galatasaray derbisi için yabancı hakem talep etmişti. Ancak bu talep Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kabul edilmedi.
Maçta Yasin Kol düdük çalacakken, Kol'un ilk derbi deneyimi olacak.
Kaynak: Haber Merkezi