Kenan Yıldız, Premier Lig Yolcusu! İngilizlerin Gözdesi Oldu, Devler Yarışa Girdi

A Milli Takım’da yer alan 19 yaşındaki Kenan yıldız için İngiliz devleri yarışa girdi. Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen milli futbolcuyla Manchester United, Liverpool ve Chelsea'nin ilgilendiği belirtildi. Ayrıca İtalyan ekibin Yıldız için istediği rakam dudak uçuklattı.

Kenan Yıldız, Premier Lig Yolcusu! İngilizlerin Gözdesi Oldu, Devler Yarışa Girdi

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Manchester United, Chelsea ve Liverpool, 19 yaşındaki milli futbolcu ile ilgileniyor. Öte yandan haberde Kenan Yıldız'ın menajeri Jorge Mendes'in söz konusu kulüplerin ilgisini Juventus'a ilettiği belirtildi.

Kenan Yıldız, Premier Lig Yolcusu! İngilizlerin Gözdesi Oldu, Devler Yarışa Girdi - Resim : 1

DUDAK UÇUKLATAN TALEP

Ayrıca İtalyan ekibinin, Kenan Yıldız'ı 80 milyon euro'dan düşük bir rakama bırakmak istemediği bilgisi verildi.

Kenan Yıldız, Premier Lig Yolcusu! İngilizlerin Gözdesi Oldu, Devler Yarışa Girdi - Resim : 2

ANLAŞMASI 2029'TA BİTİYOR

Juventus'ta bu sezon 41 maçta yer alan Kenan Yıldız, 6 gol attı ayrıca 4 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcunun Juventus ile sözleşmesi ise 2029 yılında sona eriyor.

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