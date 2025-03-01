Eski Başkandan Beşiktaş'a Dev Bağış!

Beşiktaş'ın eski başkanı Hüseyin Yücel divan kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, seçim döneminde söylediklerinin arkasında olduğunu vurguladı. Yücel, "Kulüpten alacağım 10 milyon euroyu pazartesi gününden itibaren kulübümüze bağışlayacağım" diyerek kulübe büyük bir bağışta bulundu.

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Beşiktaş Olağan Divan Kurulu Toplantısı, bugün İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, Rumeli Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Toplantıda konuşma yapan Beşiktaş'ın eski başkanı Hüseyin Yücel, birlik beraberlik çağrısı için başkana teşekkür etti.

Hüseyin Yücel, artık ileriye bakmak gerektiğini söyleyerek "Bugün divana sizin karşınıza çıkmaya geldim. Başım dik bir şekilde karşınızdayım. Ben dahil tüm yetkililer kulübümüz menfaati için hukuk karşısında hesap vermeliler. Beşiktaş’ın bir kuruşuna dahi göz koyan varsa ilk olarak karşısında beni bulacaktır. Ben artık ileriye bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Başkanımızın yaptığı birlik, beraberlik çağrısından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Önümüzde seçim süreci var. Ben, başkanımızın devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Tek önerim Beşiktaş’ın iyiliğini düşünerek hareket etmesi olur" diye konuştu.

'10 MİLYON EURO BAĞIŞLIYORUM'

Kulüpten alacaklarını bağışlayacaklarını ifade eden Yücel, "Başkanımıza ve yönetim kuruluna daha öncede söylemiştim. Seçim öncesinde başkan seçilsem de seçilmesem de bunu gerçekleştireceğimi söylemiştim. Kulüpten alacağım 10 milyon euroyu pazartesi gününden itibaren kulübümüze bağışlayacağım. Geçmişi artık geride bırakarak ileri dönük adımlar atma vaktidir. Ben de hep buradayım. Saklanmıyorum, kaçmıyorum. Burası benim her zaman sığınacağım liman olacaktır. Buraya hesap sormaya da hesap vermeye de günü geldiğinde geleceğim" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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