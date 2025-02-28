Eski Beşiktaş Başkanı İçin 'Kesin İhraç' Talebi

Beşiktaş eski başkanı Hasan Arat hakkında 'kesin ihraç' talebiyle yönetim kurula dilekçe verildi. Dilekçe Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

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Eski Beşiktaş Başkanı İçin 'Kesin İhraç' Talebi

Beşiktaş’ın eski başkanı Hasan Arat hakkında bazı kongre üyeleri ‘kesin ihraç’ talebiyle dilekçeyi yönetim kuruluna gönderdi.

Gazeteci Sercan Dikme, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Beşiktaş yönetiminin söz konusu dilekçeyi bekletmeden Disiplin Kurulu’na gönderdiğini yazdı.

Hasan Arat görevinden tartışmalı bir şekilde istifa ettiğini açıklamış ve Arat'ın istifasının ardından yapılan seçimde Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı olmuştu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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